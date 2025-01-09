"حارس بديل وفرصة المثلوثي".. جولة في عقل جروس قبل مواجهة أبوقير للأسمدة

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة أبوقير للأسمدة، أحد أندية دوري المحترفين الثاني، اليوم الخميس في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة، في الثانية والنصف ظهر اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويضع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأبيض، العديد من الأهداف، خلال هذه المباراة، في مقدمتها، تحقيق الفوز والصعود إلى الدور التالي وتجنب المفاجآت.

ووفقا لمصدر داخل الفريق، أكد في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن المدير الفني السويسري، يسعى لمشاركة عدد من اللاعبين البدلاء في هذه المباراة، في ظل ضغوط المباريات، التي يعاني منها الأبيض حاليا.

وأضاف المصدر، أن هناك اتجاه لمشاركة الحارس البديل محمد صبحي، في التشكيل الأساسي، وفقا لسياسة جروس، في تجهيز جميع اللاعبين، وأيضا سيتم الدفع بالتونسي حمزة المثلوثي من البداية لمنحه الفرصة مرة أخرى بعد غيابه الفترة الماضية عن التشكيل نظرا لعودته من الإصابة وتواجد محمود الونش.

وأكمل المصدر، أن جروس ربما يقيم بعض التغييرات الأخرى في التشكيل، ومنح عدد من اللاعبين الشباب فرصة المشاركة منهما محمد السيد في نصف الملعب، بعدما عاد مؤخرا من الإصابة.