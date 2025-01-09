الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في كأس مصر

كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لنادي الزمالك، نظيره أبوقير للأسمدة، اليوم الخميس، في بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في الثانية والنصف ظهرا، على استاد القاهرة الدولي، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأبيض، لتحقيق الفوز للتأهل إلى الدور التالي من البطولة، وتجنب مفاجآت الكأس، بينما يسعى أبوقير للأسمدة لتحقيق نتيجة تاريخية له والإطاحة بالأبيض والاستمرار في المعامرة، بعد الفوز على بلدية المحلة في الدور السابق.

موعد مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة

وتنقل مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة، في الثانية والنصف ظهرا، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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