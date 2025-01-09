مصطفى شوبير يكشف حقيقة أزمته مع الشناوي

كتبت-هند عواد:

كشف مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة وجود أزمات مع زميله بالفريق محمد الشناوي، بسبب المشاركة في المباريات.

وقال مصطفى شوبير، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "الأهلي لا يعاني من أزمات ونسير بخطى جيدة في جميع المسابقات فلماذا يتم تصدير الأزمات؟. جماهيرنا لديها الحق في القلق حينما يتراجع مستوى الفريق، لكننا دائما نحتاج دعمهم ووجودهم يمنحنا الدوافع"

وأضاف: "أزمة مع الشناوي، البعض يحاول خلق مشكلة من لا شيء، مشاركتي أو مشاركته وجهة نظر فنية بحتة ترجع للجهاز الفني ونحترمها".

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