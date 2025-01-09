منافس الزمالك.. ماذا فعل أبو قير للأسمدة في آخر 3 مباريات؟

كتبت-هند عواد:

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في كأس مصر موسم 2024-2025، بمواجهة أبو قير للأسمدة، في دور الـ32 من المسابقة.

ويتسلح فريق أبو قير للأسمدة، بفوز كبير على المقاولون العرب (متصدر دوري المحترفين)، إذ أن الفريق فاز في اللقاء بثلاثية نظيفة.

وفاز أبو قير للأسمدة على المقاولون العرب، بنتيجة 3-0، في دوري المحترفين، قبل الفوز بنفس النتيجة، على بلدية المحلة في الدور التمهيدي من كأس مصر، ليضرب موعدا مع الزمالك.

وفي نهاية ديسمبر الماضي 2024، تعادل أبو قير للأسمدة مع بترول أسيوط سلبيا، في دوري المحترفين.

موعد مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة

تقام مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة، في الثانية والنصف، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، وتبث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

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