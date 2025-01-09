عدد أهداف عبد الله السعيد مع الزمالك

عدد أهداف عبد الله السعيد مع الأهلي

كتب- محمد عبد الهادي:

نجح عبدالله السعيد في حفر اسمه مبكرًا داخل قلوب جماهير نادي الزمالك، رغم انضمامه للفريق منذ فترة قصيرة، وذلك بفضل مستواه الملفت وتأثيره مع الفريق.

وانضم عبد الله السعيد إلى نادي الزمالك في موسم 2024، وقدم أداءً مميزًا مع الفريق، حيث شارك في 37 مباراة في مختلف البطولات بقميص الفارس الأبيض.

خلال هذه الفترة، سجل 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، مما يعني مساهمته في 14 هدفًا لصالح الفريق.

وتوج السعيد مع نادي الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي، ليسجل أولى ألقابه مع الفريق الملكي.