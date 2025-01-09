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عدد أهداف عبد الله السعيد مع الأهلي

12:02 ص الخميس 09 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد
  • عرض 6 صورة
    عبدالله السعيد
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كتب- محمد عبدالهادى:

يمتلك اللاعب عبدالله السعيد، تاريخ حافل مع النادي الأهلي، في الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء، سواء بعدد البطولات التي حققها أو الأرقام القياسية.

ولعب عبد الله السعيد بقميص من موسم 2011-2012، حتى عام 2018، خلال هذه الفترة، شارك في 227 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 67 هدفًا وصنع 54 تمريرة حاسمة.

إنجازات عبدالله السعيد مع الأهلي

نجح عبدالله السعيد في تحقيق 12 بطولة مع النادي الأهلي وهي:

الدوري المصري الممتاز: 4 مرات.

دوري أبطال أفريقيا: مرتين.

كأس السوبر الأفريقي: مرتين.

كأس السوبر المصري:مرتين.

كأس مصر: مرة واحدة.

كأس الكونفدرالية الإفريقية مرة وحيدة.

يُعتبر عبد الله السعيد من أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، حيث يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري المصري برصيد 128 هدفًا.

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