إبراهيم محمد حكماً لمباراة الزمالك و أبوقير للأسمدة في كأس مصر

كتب - نهى خورشيد

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيتولي إدارة مباراة الزمالك و أبوقير للأسمدة، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2024-2025

وأسندت اللجنة المباراة للحكم إبراهيم محمد، ويعاونه كلا من أحمد عبدالغني مساعد أول، وإسلام أبو العطا مساعد ثاني، ومحمد الشرقاوي حكمًا رابعًا، بينما يتولى محمد حسن حماد مراقبة المباراة، ووليد عبدالعزيز مقيمًا للحكام

وتغيب تقنية الفار عن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر وفقاً لقرار الاتحاد المصري لكرة القدم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وأبو قير غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.