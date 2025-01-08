6 صور من زيارة أستون فيلا لمران نادى زد

كتب - نهى خورشيد

نشر الحساب الرسمي لنادي زد 6 صور من زيارة وفد نادي أستون فيلا الإنجليزي، لمران الفريق الأول لكرة القدم اليوم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم السبت المقبل الموافق 11 يناير الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل زد المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في أربع مواجهات فيما خسر لقاء وحيد.