كتب - نهى خورشيد

حرص شقيق النجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر، على توجيه رسالة خلال استقباله بالنادي في حضور وليد دعبس.

وقال شقيقه في تصريحات عبر المركز الإعلامي لموردن سبورت :"أنا كنت النهارده في زيارة لنادي مودرن سبورت بدعوة من الإدارة على رأسهم دكتور وليد دعبس، وجيت شفت قد ايه المكان كويس ماشاء الله".

وأضاف: "وأكتر حاجة طبعا كانت جميلة في المكان أن أنا لقيت الناس لسه محتفظة بدولاب أحمد الله يرحمه موجود، مقفول بحاجته اللى كانت فيها أو أيا كان يعني بس دي حاجة بسطتني جداً من الناس، وناس محترمة طبعاً".

وأتم حديثه قائلا:"وكان بيت أحمد التاني، وهو بيتنا احنا كمان يعني، فبشكرهم وشكراً جزيلاً".