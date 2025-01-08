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" مش عشان زملكاوي".. أيمن عبد العزيز يرد على معاقبته لاعب فريقه بسبب إمام عاشور

11:08 م الأربعاء 08 يناير 2025

" مش عشان زملكاوي".. أيمن عبد العزيز يرد على معاقب

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قال أيمن عبد العزيز إن أنه قرر استبعاد اللاعب محمود مرجان من معسكر نادي الإنتاج الحربي، بسبب نشره صورة على طريقة إمام عاشور لاعب الأهلي، من تدريبات الفريق.

وأضاف عبد العزيز: "ما فعله مرجان غير مقبول، وغدًا لدينا مباراة، لذلك فهو خارج حساباتي تمامًا".

استكمل: "لم اتخذ هذا القرار بصفتي زملكاويًا، بل أرض الحدث نفسه والتصرف بعيدًا عن أي انتماءات، لكني أؤكد أن اللاعب لم يكن يقصد أي توجه باحتفاله، اللاعب يقلد إمام عاشور فقط".

وكان اللاعب محمود مرجان قد نشر صورة من تدريبات الفريق ببالونة بيضاء، على غرار احتفال إمام عاشور في مباراة الأهلي ضد نادي سموحة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

واحتفل إمام عاشور ببالونة بيضاء بعد إحرازه هدفًا في مباراة فوز الأهلي بهدفين دون رد.

وأوضح عاشور إن احتفل بالبالونة مثلما يحتفل مع ابنته كتاليا.

احتفال إمام عاشور بالونة إمام عاشور محمود مرجان أيمن عبد العزيز الإنتاج الحربي الزمالك الأهلي
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