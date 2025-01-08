كفر الشيخ - إسلام عمار:

علق لاعب الفريق الأول للكرة بنادي زمالك قلين أحد فرق دوري القسم الرابع في كفرالشيخ، سامح عبدالقادر على العقوبة الشديدة الموقعة عليه من قبل لجنة مسابقات الدوري بمنطقة كفر الشيخ لكرة القدم.

وقررت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع بكفر الشيخ بقيادة المهندس يوسف شيحة، مسئول اللجنة إيقاف لاعب الفريق الأول للكرة بنادي زمالك قلين 8 أشهر وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه لتعديه على الحكم المساعد في المباراة إسلام فخر الدين لاعتراض اللاعب على قرار المساعد باحتساب الهدف الثاني لنادي دسوق.

في البداية خلال تصريحات خاصة لمصراوي اعترف مدافع نادي زمالك قلين بتعديه على الحكم المساعد إسلام فخر الدين خلال مباراة فريقه مع نادي دسوق ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى بدوري القسم الرابع ولكن بسبب واضح أمام مرأى ومسمع من الجميع المتواجدين في المباراة.

وأكد اللاعب في تصريحاته، أن الحكم المساعد إسلام فخر الدين تطاول عليه وعلى زملائه بطريقة مهينة مطلقًا لهم العبارات الاستفزازية التي من المفترض لا تصدر من حكم تتيح له اللوائح الحماية في الملعب لمجرد الاعتراض على قراراته.

وقال:"زملائي في الفريق كانوا بيعترضوا على قرارات حكم الراية إسلام فخر الدين العكسية وحدثت معه مشادات وجميعها أمور تحدث في الملاعب خلال إقامة المباريات ولما دخلت في مشادة بينهم لقيت ردوده استفزازية ومهينة تعيبه شخصيًا ونادرًا ما تحدث من حكم وفعلا بناء على استفزازاته دفعته في صدره".

وتابع:"نفس الحكم احتسب الهدف الثاني لدسوق والكورة اساسا لم تدخل المرمى أمام مراقب المباراة وأمام كل من شاهدوها كما أن حكم الساحة نفسه مصطفى الجمال لم يحتسبها لكنه احتسبها بعد حكم الراية إسلام فخر الدين لما قاله جول ولما اعترضنا تعدى علىّ بالألفاظ التي يعاقب عليها القانون ويستنكرها كل رياضي في الملاعب الخضراء".

وأضاف:"كمان حكم الراية إسلام تسبب في طردي من الملعب بحصولي على الكارت الأحمر بعد ما شتمني بالألفاظ الخارجة وشتم بعض زمايلي كمان وبسبب ذلك توجهت إليه وضربته في الوجه لأن اللي عمله استفزني وبقالي أكثر من 25 سنة في الملاعب مفيش حد قاللي الألفاظ دي".

وحول العقوبة الموقعة عليه قال:"احنا بتلعب درجة رابعة إزاي أدفع 10 الآف جنيه غرامة وأنا عقدي مع إدارة نادي زمالك قلين لم تتجاوز 5 الآف جنيه في الموسم الواحد وكمان إذا كان هناك قوانين ولوائح تحمي الحكام فأين اللوائح التي تحمي اللاعبين من الحكام؟.