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إيقاف لاعب 8 أشهر وتغريمه 10 آلاف بسبب تعديه على حكم في مباراة بكفر الشيخ 

10:07 م الأربعاء 08 يناير 2025

لجنة مسابقات دوري القسم الرابع في كفر الشيخ

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كفر الشيخ - إسلام عمار

أصدرت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع في كفر الشيخ، قراراتها حيال الأحداث التي شهدتها مباراة زمالك قلين ودسوق ضمن منافسات الأسبوع السادس في المجموعة الأولى.

جاء ذلك وفقًا لمناقشة اللجنة تقارير حكام ومراقبي مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الأولى، والجولة السادسة للمجموعة الثانية.

وتضمنت قرارات اللجنة بقيادة المهندس يوسف شيحة، مسئول اللجنة إيقاف لاعب الفريق الأول للكرة بنادي زمالك قلين 8 أشهر وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه لتعديه على الحكم المساعد في المباراة إسلام فخر الدين لاعتراض اللاعب على قرار المساعد باحتساب الهدف الثاني لنادي دسوق.

وشملت قرارات اللجنة توقيع عقوبة على لاعب الفريق الأول بمركز شباب الإخلاص محمود عبادة بالإيقاف مباراتين وغرامة مالية قدرها 500 جنيهًا وذلك لتعمدة القوة الزائدة مع لاعبي الفريق المنافس برج البرلس ضمن منافسات الجولة للمجموعة الثانية.

لجنة مسابقات دوري القسم الرابع في كفر الشيخ زمالك قلين يوسف شيحة مركز شباب الإخلاص
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