زمالك قلين يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تعدي حكم بالألفاظ على لاعبهم

كفر الشيخ - إسلام عمار:

طالب الكابتن أيمن الزواوي، المدير التنفيذي لنادي زمالك قلين، الاتحاد المصري لكرة القدم بإجراء تحقيق حول سب أحد حكام الراية لاعبي الفريق الأول للكرة مع نادي دسوق ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الأولى بدوري القسم الرابع.

وقررت لجنة مسابقات دوري القسم الرابع بكفر الشيخ بقيادة المهندس يوسف شيحة، مسئول اللجنة إيقاف لاعب الفريق الأول للكرة بنادي زمالك قلين 8 أشهر وتغريمه مبلغ 10 الآف جنيه لتعديه على الحكم المساعد في المباراة إسلام فخر الدين لاعتراض اللاعب على قرار المساعد باحتساب الهدف الثاني لنادي دسوق.

وأكد المدير التنفيذي لنادي زمالك قلين في تصريحات خاصة لمصراوي أن حكم الراية إسلام فخر الدين خلال إدارته ضمن طاقم تحكيم مباراة الفريق مع دسوق تطاول على لاعبي الفريق وسب بعضهم بأبشع الألفاظ التي يعاقب عليها القانون وتستنكرها الملاعب الخضراء.

وقال الزواوي:"نعترف تمامًا بخطأ لاعبنا مهما يكن المبرر بتعديه على الحكم لكن اللي ما ينفعش إن الحكم يصدر ألفاظ خارجة وكمان لاعبنا سامح عبدالقادر طوال حياته في الملاعب لم يصدر منه مثلما حدث في مباراة دسوق".

واضاف:"الموضوع محتاج وقفة كبيرة من اتحاد الكورة لأن مهما يكن على أي حكم احترام اللاعب طالما على المستطيل الأخضر والعقوبة الصادرة تجاه اللاعب تستنكرها إدارة النادي لأن أي لاعب في الدرجة الثالثة أو الرابعة صعب إيقافه 8 أشهر لأن الكورة مصدر رزقه رغم رواتبهم وعقودهم المتدنية".