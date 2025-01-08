140 مباراة.. بطولات وأرقام الجزيري مع الزمالك

كتب- محمد عبدالهادي:

بات اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، حديث الوسط الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، وذلك مع انتهاء رحلته مع القلعة البيضاء وعدم تفعيل عقده الجديد.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، رحلة الجزيري مع نادي الزمالك كالتالي:

انضم سيف الدين الجزيري لصفوف نادي الزمالك في يونيو 2021، قادمًا من صفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل لصفوفه بشكل رسمي في نهاية موسم 2020-2021، بعد تفعيل بند الشراء.

خاض الجزيري خلال مسيرته مع الزمالك، 140 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالهما من تسجيل 37 هدفًا، وصناعة 19.

توج الجزيري مع نادي الزمالك بـ 5 بطولات بواقع:

بطولتين الدوري المصري في موسم 2020-2021 وموسم 2021-2022.

لقب كأس مصر موسم 2021-2020.

لقب الكونفدرالية الإفريقية موسم 23-2024.

لقب السوبر الإفريقي موسم 2024-2025.