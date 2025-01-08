لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

0 1
21:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر - كرة يد

29 33
19:00

النرويج - كرة يد

جميع المباريات

إعلان

140 مباراة.. بطولات وأرقام الجزيري مع الزمالك

08:51 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (1)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (4)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (5)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (6)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (7)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (8)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (9)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (10)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (11)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (12)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (13)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (14)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (15)
  • عرض 15 صورة
    سيف الدين الجزيري (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

بات اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، حديث الوسط الرياضي في مصر خلال الساعات الماضية، وذلك مع انتهاء رحلته مع القلعة البيضاء وعدم تفعيل عقده الجديد.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، رحلة الجزيري مع نادي الزمالك كالتالي:

انضم سيف الدين الجزيري لصفوف نادي الزمالك في يونيو 2021، قادمًا من صفوف المقاولون العرب على سبيل الإعارة، قبل أن ينتقل لصفوفه بشكل رسمي في نهاية موسم 2020-2021، بعد تفعيل بند الشراء.

خاض الجزيري خلال مسيرته مع الزمالك، 140 مباراة بجميع المسابقات، تمكن خلالهما من تسجيل 37 هدفًا، وصناعة 19.

توج الجزيري مع نادي الزمالك بـ 5 بطولات بواقع:

بطولتين الدوري المصري في موسم 2020-2021 وموسم 2021-2022.

لقب كأس مصر موسم 2021-2020.

لقب الكونفدرالية الإفريقية موسم 23-2024.

لقب السوبر الإفريقي موسم 2024-2025.

سيف الدين الجزيري نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
سيف الدين الجزيري يصدم الزمالك بهذا القرار

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل