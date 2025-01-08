الأهلي يطالب اتحاد الكرة بهذا الأمر

كتب - يوسف محمد:

طالب النادي الأهلي في بيان رسمي، اتحاد كرة القدم المصري، بتنفيذ قراره بمنع قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد.

وجاء بيان النادي الأهلي كالتالي:

"أرسل النادي اليوم خطابًا لاتحاد الكرة، يطالب فيه بتنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد بتاريخ 25 ديسمبر الماضي، الذي يمنع قيد أي لاعب في فترة القيد الحالية إلا بعد تحصيل كامل رسوم القيد مقدمًا".

"وقيام الأندية بسداد الديون المستحقة عليها من الفترات السابقة، وجاء في الخطاب أيضًا تأكيد النادي على إعلاء مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة بين الأندية المتنافسة، وأن يكون سداد المديونيات المستحقة للاتحاد وفقًا لمعايير واحدة، بمقتضاها تكون المبالغ المسددة أو المؤجلة متساوية لكل الأندية".

ويذكر أن الأهلي يستعد خلال الفترة الحالية، لملاقاة نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري يوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

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