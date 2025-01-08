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رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة انتقال لاعبه للزمالك

05:03 م الأربعاء 08 يناير 2025

صورة أرشيفية لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

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كتب- محمد خيري:

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حقيقة مفاوضات نادي الزمالك لضم أحمد ربيع لاعب الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال أشرف نصار، في تصريحات إذاعية: "لم يطلب الزمالك أحمد ربيع سواء شفهيا أو وديا أو أي شيء، واللاعب كان مصابا وبدأ يدخل في التدريبات وسيكون متواجدا خلال الفترة المقبلة".

وأضاف نصار: "أحمد ربيع لاعب صغير وانضم للبنك الأهلي حديثا، ونتمنى أن يكون له مستقبل جيد معنا، وبعد ذلك من الممكن أن نكون منفتحين على بيعه لكن ليس حاليا على الإطلاق".

وأردف رئيس نادي البنك الأهلي: "أحمد ريان بدأ التأهيل بعد إصابته في الترقوة، وبدأ بالجري حول الملعب، وأتمنى عودته في أقرب فرصة".

واختتم نصار تصريحاته: "قسمنا طموحنا، وهدفنا أولًا أن ندخل مجموعة الكبار والمنافسة على اللقب، ثم طموحنا بعد ذلك هو حصد مركز جيد في الدوري وأن ننافس على بطولة كأس الرابطة".

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