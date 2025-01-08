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"تغافلنا إنجاز تاريخي".. ميدو يعلق على بالونة إمام عاشور

04:06 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور يوضح سبب احتفاله بالبالون
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    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
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    إمام عاشور وأفشة
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    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
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    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
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كتب- محمد خيري:

علق أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، على احتفال إمام عاشور، لاعب فريق الأهلي، عقب هدفه أمس في مرمى سموحة "بنفخ بالونة باللون الأبيض ووضعها تحت قدمه".

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أكتر حاجة مزعلاني أن تناول أخبار بالونة إمام أضعاف أضعاف تناول خبر الإنجاز التاريخي للسير مجدي يعقوب".

أضاف: "هو وفريق عمله اللي قدروا يخترعوا دعامة فريدة من نوعها أول مرة يتم استخدامها بتساعد الأطفال إنهم ما يضطروش يعملوا عمليات ثانية في القلب لأن الدعامة دي بتنخرط في وسط الأوعية والأنسجة وأول مرة في التاريخ يتم استخدامها".

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إمام عاشور ميدو الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي
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