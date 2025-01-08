سيدي ندياي يعلن عبر مصراوي موعد عودته لتدريبات الزمالك

كتبت-هند عواد:

علق السنغالي سيدي ندياي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أنباء هروبه من الفريق، بعد غيابه عن تدريبات الأبيض.

وقال سيدي ندياي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "السبت أو الأحد سترونني في تدريبات الزمالك إن شاء الله".

وسافر سيدي ندياي إلى السنغال، لاستكمال علاجه بعد الإصابة التي تعرض لها في القدم، ويرتبط اللاعب بعقد مع الزمالك، يمتد لمدة 4 سنوات.

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