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تأكدت رسميا.. صدمة للأهلي بشأن أشرف داري في رحلة كوت ديفوار

02:03 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    ظهور أشرف داري في تدريبات الأهلي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي الجماعية
  • عرض 11 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي الجماعي
  • عرض 11 صورة
    أشرف داري
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كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف المغربي أشرف داري، مدافع الفريق الأحمر، من التواجد في رحلة كوت ديفوار، لمواجهة استاد أبيدجان، بدوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع فريق استاد أبيدجان يوم السبت المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

وتعرض أشرف داري للإصابة في مباراة الأمس أمام سموحة ببطولة الدوري المصري الممتاز، بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن أشرف داري خارج حسابات الأهلي بشكل رسمي في مباراة استاد ابيدجان".

وأوضح المصدر: "طبيب الأهلي منح اللاعب راحة لمدة أسبوع يؤدي فيه تدريبات تأهيلية فقط".

وأكمل المصدر: "بعد مرور أسبوع سيقوم اللاعب بعمل أشعة جديدة على العضلة الخلفية لتحديد ما وصل إليه، لتحديد موعد عودته للتدريبات".

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الأهلي أشرف داري أخبار الأهلي النادي الأهلي إصابة أشرف داري
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