بعد قرار اتحاد الكرة.. بيان عاجل من مودرن سبورت بشأن ورثة الراحل أحمد رفعت

كتب- محمد خيري:

أصدر نادي مودرن سبورت، بيان توضيحي للرد على قرار لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، بضرورة سداد مبلغ 22 مليون جنيه لورثة الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق السابق.

وجاء البيان على النحو التالي: أولاً.. يؤكد نادي مودرن سبورت على التزامه الكامل بأداء كافة مستحقات ابن النادي المرحوم، أحمد رفعت لورثته الشرعيين وذلك طبقاً للتعاقد المبرم بين النادي واللاعب، ويؤكد كذلك على أداء تلك المستحقات وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب حتى نهاية مدته موسم 2025/2026.

أضاف: ثانيا.. أن النادي يقوم بأداء كافة مستحقات اللاعب طبقاً للعقد منذ إصابته وحتى اليوم وذلك في حساب شقيق اللاعب البنكي. (مرفق صور من الايداعات البنكية).

أكمل: ثالثاً.. تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت أنها لم تقصر في أداء كافة حقوق اللاعب كاملة حال حياته ولورثته الشرعيين من بعد وفاته وذلك وفقاً لبنود عقد اللاعب واحتراماً للوائح والقوانين المنظمة لذلك وأنها مستمرة في أداء مستحقات اللاعب وفقاً للمواعيد المحددة بعقد اللاعب وحتى نهاية مدة العقد.

وفي النهاية تؤكد إدارة مودرن سبورت على أن اللاعب المرحوم، أحمد رفعت ابناً لنادي مودرن سبورت ولم نتخلى عنه لحظة واحدة منذ إصابته وحتى وفاته وإدارة النادي مستمرة في أداء كافة مستحقات اللاعب حتى نهاية مدة العقد بانتهاء موسم 2025/2026.

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