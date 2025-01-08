حققنا البطولات في غياب إمام.. نجم الزمالك السابق: "دونجا" أفضل وسط بمصر

كتب- محمد خيري:

أشاد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، بإمكانيات نبيل عماد "دونجا"، لاعب خط وسط الفريق الأبيض، مشددا على أنه أفضل لاعب في مركزه خلال الفترة الحالية.

وقال عبدالله في تصريحات على قناة الحدث اليوم: "نبیل دونجا أفضل لاعب وسط رقم 6 في مصر، وحمزة المثلوثي أحد العناصر المؤثرة في الزمالك وأطالب بالتجديد له".

وأضاف: "الزمالك حقق بطولتي الكونفيدرالية والسوبر الأفريقي في غياب إمام عاشور، ورحيله للانضمام للنادي الأهلي حاليا".

وأتم تصريحاته: "سيف الدين الجزيري لاعب جيد ولكنه يعاني من تذبذب في المستوى، هو يحتاج لعودة الثقة من جماهير الزمالك".

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