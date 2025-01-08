الزمالك يتسلح بـ 30 ألف مشجع في مواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

كتب- محمد خيري:

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، موافقة الجهات الأمنية، بحضور 30 ألف مشجع، لمباراة بلاك بولز الموزمبيقي المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الزمالك مع بلاك بولز الموزمبيقي، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ووافقت الجهات الأمنية، لحضور 30 ألف مشجع، من جماهير الزمالك، للمباراة نظرا لأهميتها، في ظل احتياج الأبيض للفوز بها، من أجل التأهل بشكل رسمي للدور التالي متصدرا للمجموعة.

ويتصدر نادي الزمالك، المجموعة برصيد 8 نقاط، ويليه النادي المصري البورسعيدي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويأتي بلاك بولز وإنيمبا النيجيري في المؤخرة بنفس الرصيد 4 نقاط.

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