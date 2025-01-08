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هل يقصد إمام عاشور؟.. أحمد حسن مع أبوتريكة بـ تيشرت 22: فرق كبير

12:04 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    أحمد حسن
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    أحمد حسن
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    أحمد حسن رفقة الخطيب وحسن شحاتة
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    أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق
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    أحمد حسن
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كتب- محمد خيري:

وجه أحمد حسن، القائد التاريخي للمنتخب الوطني المصري، رسالة مجهولة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشر أحمد حسن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق، وهو يحمل تيشرت الأهلي رقم 22 وكتب: "فريق كبير بين 22 و22".

وربط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أحمد حسن، باحتفال إمام عاشور أمس في مواجهة سموحة بعد إحرازه الهدف الثاني، وقيامه بنفخ بالون باللون الأبيض ثم ضغط عليها بقدميه، الذي يعتبره البعض احتفال مسيء لنادي الزمالك.

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أحمد حسن إمام عاشور أبو تريكة الأهلي أخبار الأهلي
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