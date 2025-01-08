"فقدت احترامك والمبدأ عندك بالمصلحة".. مروان حمدي يواجه رسالة إلى سيد عبد الحفيظ

كتبت-هند عواد:

وجه مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز، رسالة إلى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بشأن أزمة اشتباكات اللاعب مع جماهير الأحمر في مباراة الثنائي، بالدوري المصري الموسم الماضي.

وقال سيد عبدالحفيظ، في يوليو 2024 خلال ظهوره في برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر: "مروان قليل الأدب".

ورد مروان حمدي على سيد عبد الحفيظ، وقال في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "ليس من طبعي التجاوز "مش عارف أقول سيد ولا كابتن سيد"، لكنه فقد احترامه بالنسبالي، كنت أحترمه، لكنه قال في تصريح تلفزيوني "ده شخص قليل الأدب"، والمذيع لم يقل له "مينفعش يا كابتن تقول كده" على شخص ليس بيننا الآن، ولن يتمكن من الرد".

وأضاف: "هو قال هذا لأن حصل مني رد فعل خطأ بناءً على تعرضي للسباب وعدم قبولي "الشتيمة" لي ولأهلي، وأين كان كابتن سيد من الذي حدث مع الشحات والشيبي، لم يخرج ويتحدث عن الموضوع ولم يقل هذا عن لاعب آخر".

وأتم مروان تصريحاته: "عايز أسال الكابتن سيد أنت المبدأ عندك على حسب الهوى والمصلحة، وإذا كنت رجل حقاني وصاحب مبدأ، كنت ستقول نفس الكلام في نفس الموقف، وأنا أقدر أقول "لا يا كابتن سيد أنت اللي راجل قليل الأدب"، لكنني لن أفعل هذا، وموقف الشحات يثبت من الذي لديه مبدأ ومن لا يمتلك، ومن "قليل الأدب" ومن هو المحترم".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا