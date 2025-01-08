لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
21:00

برشلونة

كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليفربول

جميع المباريات

إعلان

"عاوز توصل لايه؟".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية لإمام عاشور

11:13 ص الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، احتفال إمام عاشور لاعب الأحمر بالبالونة البيضاء، بعد هدفه في شباك سموحة مؤكداً أنه لم يعرف الغرض منه.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "إمام عاشور مازال لم يقدم 20% مع الأهلي من مستواه مع الزمالك ولماذا اختار بالونة بيضاء في احتفاله ولا أعلم الغرض من ذلك".

وأكمل: "إمام عاشور يريد توصيل رسالة بهذا الاحتفال وغير سعيد به واللاعب حصل على فرص في الأهلي لم تكرر معه في الزمالك".

وأكمل:" الشناوي لا يتحمل هدف شباب بلوزداد أمام الأهلي بمفرده وقدم مباراة جيدة أمام سموحة ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه".

واختتم :"بيرسي تاو قدم الكثير للأهلي ولم يفتعل أزمات داخل النادي من قبل وأعتقد مباراة ستاد أبيدجان ستكون صعبة على الأهلي".

اقرأ أيضا:

"الأغلى في التاريخ".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن ضياع الصفقة السوبر من الأهلي

إمام عاشور الأهلي أخبار الأهلي النادي الأهلي ياسر ريان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور