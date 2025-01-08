"عاوز توصل لايه؟".. نجم الأهلي السابق يوجه رسالة نارية لإمام عاشور

كتب- محمد خيري:

انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، احتفال إمام عاشور لاعب الأحمر بالبالونة البيضاء، بعد هدفه في شباك سموحة مؤكداً أنه لم يعرف الغرض منه.

وقال ياسر ريان في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "المحور": "إمام عاشور مازال لم يقدم 20% مع الأهلي من مستواه مع الزمالك ولماذا اختار بالونة بيضاء في احتفاله ولا أعلم الغرض من ذلك".

وأكمل: "إمام عاشور يريد توصيل رسالة بهذا الاحتفال وغير سعيد به واللاعب حصل على فرص في الأهلي لم تكرر معه في الزمالك".

وأكمل:" الشناوي لا يتحمل هدف شباب بلوزداد أمام الأهلي بمفرده وقدم مباراة جيدة أمام سموحة ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه".

واختتم :"بيرسي تاو قدم الكثير للأهلي ولم يفتعل أزمات داخل النادي من قبل وأعتقد مباراة ستاد أبيدجان ستكون صعبة على الأهلي".

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