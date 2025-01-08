"الأغلى في التاريخ".. شوبير يفجر مفاجأة بشأن ضياع الصفقة السوبر من الأهلي

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجأة بشأن ضياع صفقة سوبر من النادي الأهلي، لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال أحمد شوبير في برنامجه على قناة الأهلي: "الأهلي تعاقد مع لاعب سوبر، وكان مرصود له أعلى راتب في تاريخ اللاعبين في مصر".

أضاف: "الأهلي فوجئ بعد إنهاء جميع الاتفاقات، تراجع اللاعب وناديه، ومغالاتهم في الطلبات المادية مرة أخرى، بعد مشاهدتهم ردود أفعال الجماهير على الصفقة".

وأتم تصريحاته: "اللاعب طالب بمضاعفة المقابل المادي لإتمام الصفقة، وهو ما رفضه الأهلي وتراجع عن ضم اللاعب".