مروان حمدي: "الإعلام بيعمل حساب لجماهير الأهلي أكتر من الزمالك"

كتبت-هند عواد:

تحدث مروان عطية لاعب بيراميدز، عن أحداث مباراة الفريق ضد الأهلي، الموسم الماضي من الدوري المصري، والتي شهدت اشتباكات عدة، أسفرت عن قرار لجنة الانضباط بإيقاف كل من خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي وكريم حافظ ومروان حمدي ثنائي بيراميدز.

وقال مروان حمدي في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "أعتذر مرة أخرى عما حدث مع جماهير الأهلي، ولعبت من قبل في الزمالك والمصري وسموحة ولم استفز جماهير الأهلي، حتى عندما كنت أسجل في مرماه".

وأضاف: "كنت حزينا بسبب عدم المشاركة ضد الأهلي وخسرنا المباراة، وتفاجئت بتعرضي للسباب بأهلي من بعض الأفراد في المدرجات، لهذا شعرت بالظلم ولم أتمالك أعصابي".

وأتم تصريحاته: "خضعت للتحقيق من لجنة الانضباط، ومتقبل العقوبة، ولكن رد فعل وسائل الإعلام ضدي كان كارثيا "الإعلام بيعمل حساب لجماهير الأهلي أكتر من الزمالك".

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