لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

ليفربول

كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

- -
21:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

الجزيرة الإماراتي يفاوض صفقة الأهلي المحتملة

10:04 ص الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ايفرتون دا سيلفا 2
  • عرض 8 صورة
    ايفرتون دا سيلفا 8
  • عرض 8 صورة
    إيفرتون المرشح للإنضمام للأهلي_12
  • عرض 8 صورة
    ايفرتون دا سيلفا 4
  • عرض 8 صورة
    ايفرتون دا سيلفا
  • عرض 8 صورة
    ايفرتون دا سيلفا 9
  • عرض 8 صورة
    ايفرتون دا سيلفا 6
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، دخول نادي الجزيرة الإماراتي في مفاوضات مع البرازيلي ايفرتون لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، والذي يسعى الأهلي للتعاقد معه.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "الأهلي توصل لاتفاق مع ايفرتون بخصوص جميع الشروط الشخصية، وكان من المفترض أن النادي يجهز المبلغ المطلوب لدفع الشرط الجزائي، والذي يصل إلى مليون و200 ألف دولار".

وأضاف: "لكن أمس نادي الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات مع اللاعب ووكيله ويجهز عرضا رسميا لناديه".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

ايفرتون دا سيلفا ايفرتون الأهلي الجزيرة الإماراتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مروان حمدي: "الإعلام بيعمل حساب لجماهير الأهلي أكتر من الزمالك"

إعلان

إعلان