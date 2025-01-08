الجزيرة الإماراتي يفاوض صفقة الأهلي المحتملة

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، دخول نادي الجزيرة الإماراتي في مفاوضات مع البرازيلي ايفرتون لاعب بانيك أوسترافا التشيكي، والذي يسعى الأهلي للتعاقد معه.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "الأهلي توصل لاتفاق مع ايفرتون بخصوص جميع الشروط الشخصية، وكان من المفترض أن النادي يجهز المبلغ المطلوب لدفع الشرط الجزائي، والذي يصل إلى مليون و200 ألف دولار".

وأضاف: "لكن أمس نادي الجزيرة الإماراتي دخل في مفاوضات مع اللاعب ووكيله ويجهز عرضا رسميا لناديه".

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