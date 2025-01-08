الغندور يكشف حقيقة هروب لاعب الزمالك

الثامنة مع الزمالك.. أحمد زيزو يحقق رقما سلبيا غائبا منذ 358 يوما

لاعب الزمالك السابق: "جروس لم يقدم أي شيء مع الفريق"

كتبت-هند عواد:

كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة هروب لاعب الزمالك السنغالي سيدي ندياي، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "مصدر داخل الزمالك أكد لنا أن اللاعب سيدي ندياي حصل على إذن للسفر من أجل العلاج".

وأضاف: "ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبلة 10 يناير، وينتظم في التدريبات الجماعية، بنفس اليوم".

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