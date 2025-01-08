الغندور يكشف حقيقة هروب لاعب الزمالك
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كتبت-هند عواد:
كشف الإعلامي خالد الغندور، حقيقة هروب لاعب الزمالك السنغالي سيدي ندياي، بعد غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.
وقال الغندور في تصريحات عبر برنامجه "ستاد المحور": "مصدر داخل الزمالك أكد لنا أن اللاعب سيدي ندياي حصل على إذن للسفر من أجل العلاج".
وأضاف: "ومن المقرر أن يعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبلة 10 يناير، وينتظم في التدريبات الجماعية، بنفس اليوم".
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