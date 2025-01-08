عملية جراحية ومدة غياب.. التفاصيل الكاملة لإصابة يحيى عطية الله

كتبت - نهى خورشيد:

شهدت مباراة الأهلي وسموحة اليوم إصابة قوية للنجم المغربي يحيى عطية الله، ظهير أيسر القلعة الحمراء.

وفي الدقيقة 29 من الشوط الأول، وبعد تدخل عنيف من لاعب سموحة أبوبكر محمد ليادي، تعرض عطية الله لإصابة دموية في الرأس، ليتم استبداله ودخول كريم الدبيس بديلاً له.

وأُجبر الجهاز الطبي على نقل عطية الله إلى مستشفى مصر الدولي، للاشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه وجرح قطعي في الحاجب، وذلك وفقاً لما أوضحه جاب الله، طبيب النادي الأهلي.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن اللاعب يخضع حاليًا لمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من مدى خطورة الإصابة.

من جانبه، طمأن يحيى عطية الله جماهيره عبر حسابه الرسمي على إنستجرام قائلاً: “الحمد لله إصابتي لا تدعو للقلق. نسأل الله الشفاء التام، وأشكركم على تفاعلكم ودعواتكم الصادقة لي.”

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي تمكن من التغلب على سموحة بهدفين دون مقابل، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة، والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ليواصل الفريق صدارته في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.