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الأهلي والاتحاد.. نتائج مباريات يوم الثلاثاء 7 يناير

12:33 ص الأربعاء 08 يناير 2025

مباراة الاهلي وسموحة (12)

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كتب - محمد القرش:

شهد يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، العديد من المباريات المهمة في كأس كاراباو، والدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي على نظيره سموحة بثنائية دون رد، بينما انتصر نيوكاسل يونايتد على منافسه أرسنال بهدفين نظيفين في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

نتائج مباريات الدوري المصري

الأهلي ضد سموحة - (2-0)

نتائج مباريات كأس ملك السعودية

الاتحاد ضد الهلال - (3-1 ركلات ترجيح)

التعاون ضد القادسية - (0-3)

نتائج مباريات كأس كارابو

أرسنال ضد نيوكاسل يونايتد - (0-2)

نتائج مباريات كأس ملك إسبانيا

فالنسيا ضد إلدينيسي - (2-0)

نتائج مباريات كأس بلجيكا

جينك ضد سينت ترويدن - (4-0)

كلوب بروج ضد هيفرلي ليفن - (3-0)

نتائج مباريات كأس الرابطة البرتغالي

بورتو ضد سبورتينج لشبونة - (0-1)

نتائج مباريات الدوري العراقي

النفط ضد الميناء - (1-0)

كربلاء ضد دهوك - (1-2)

نتائج مباريات اليوم الأهلي وسموحة الهلال والاتحاد القادسية والتعاون ارسنال ونيوكاسل آرسنال ضد نيوكاسل يونايتد
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