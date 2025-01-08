"جمع متعلقاته وغادر مصر".. القصة الكاملة لموقف رحيل محترف الزمالك

كتب- محمد خيري:

اقترب السنغالي سيدي نداي، لاعب فريق الزمالك، من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل عدم الحصول على فرصته كاملة حتى الآن.

وتعاقد الزمالك مع سيدي نداي، مطلع الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، وتم قيده تحت السن، خاصة وأنه يبلغ من العمر 19 عاما.

وأوضح مصدر مطلع داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن السنغالي سيدي نداي اقترب من الرحيل عن الأبيض في ظل عدم مشاركته في المباريات".

أضاف المصدر: "اللاعب جمع متعلقاته، وغادر مصر، ويتواجد في الوقت الحالي في بلاده، بحصوله على إذن، لقضاء أجازة وسوف يعود الأسبوع المقبل".

وأكمل: "السويسري جروس المدير الفني للفريق، يؤكد عدم مشاهدته للاعب بالشكل الكافي، للحكم على مستواه، وهناك اتجاه لإعارته لأحد الفرق من أجل حصوله على فرصة المشاركة".