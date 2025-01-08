"المهلة تنتهي الخميس".. هل مباراة الكأس تنهي مسيرة الجزيري مع الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

أزمة جديدة يشهدها نادي الزمالك في الوقت الحالي، بطلها، التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق.

الجزيري أرسل إنذارا إلى نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية، بفسخ تعاقده، في حال عدم الحصول على مستحقاته المتأخرة، التي تفوق 300 ألف دولار، بجانب تفعيل عقده الجديد الذي وقعه مع الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن سيف الجزيري لم يحصل على مستحقاته من الزمالك منذ بداية الموسم، ويحق له فسخ العقد تلقائيا.

وأضاف المصدر، أن اللاعب قدم إنذارا للنادي عن طريق محاميه، يخطره بفسخ تعاقده خلال 15 يوما، حال عدم الحصول على مستحقاته في هذه المدة.

وتابع: "المهلة التي منحها اللاعب للنادي الأبيض تنتهي يوم الخميس المقبل، وهو نفس يوم مباراة أبوقير للأسمدة في بطولة كأس مصر، وربما تصبح الأخيرة للاعب مع الفريق الأبيض".

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