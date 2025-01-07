لافتة طيبة من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سموحة (فيديو)

إمام عاشور يمنح قميصه لعدد من ناشئ القلعة الحمراء

كتب -نهى خورشيد

في لافتة طيبة، منح إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قميصه لعدد من ناشئ القلعة الحمراء، بعد انتهاء لقاء سموحة.

إمام عاشور يوزع التيشرتات الخاصة به على ناشئي الأهلي 🤝🤝#ONTime_Sports pic.twitter.com/8IQWFwhvya — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 7, 2025

وكان عاشور نجح في تسجيل هدف الأهلي الثاني، ليؤكد فوز الأحمر بهدفين نظيفين على سموحة في المباراة المؤجلة ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الكروي بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلا من الزمالك وبيراميدز.