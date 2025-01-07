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لافتة طيبة من إمام عاشور بعد فوز الأهلي على سموحة (فيديو)

11:33 م الثلاثاء 07 يناير 2025

إمام عاشور يمنح قميصه لعدد من ناشئ القلعة الحمراء

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كتب -نهى خورشيد

في لافتة طيبة، منح إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قميصه لعدد من ناشئ القلعة الحمراء، بعد انتهاء لقاء سموحة.

وكان عاشور نجح في تسجيل هدف الأهلي الثاني، ليؤكد فوز الأحمر بهدفين نظيفين على سموحة في المباراة المؤجلة ضمن الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الفريق الكروي بالنادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة بفارق نقطة واحدة عن كلا من الزمالك وبيراميدز.

فوز الأهلي على سموحة عاشور يمنح قميصه لعدد من الناشئين لافتة طيبة من إمام عاشور
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