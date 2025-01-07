من الملعب إلى ابنته.. 13 صورة ترصد قصة احتفال إمام عاشور بالبالونة

كتبت-هند عواد:

وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الحالي.

ونشر عصام الحضري، صورته مع الشناوي، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "یا شناوي ما يهزك ريح".

وأضاف الحضري: "محمد الشناوي واحد من أفضل حراس المرمى الذين مروا على تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، والطبيعي أن لكل جواد كبوة لكن اللي مش طبيعي أن في ناس بتستنى أي حاجة وتبدأ تشغل لجانها، واللي بيحصل مع الشناوي متعمد ومقصود من امتى بيتم؟".

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