لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

0 3
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

2 2
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

0 2
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

"ما يحدث معه مقصود".. الحضري يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى محمد الشناوي

11:23 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري يوجه رسالة إلى محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    الحضري خيار ثالث للزمالك في حال فشل التفاوض مع الشناوي وعواد
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 10 صورة
    عزاء والدة عصام الحضري (1)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (1)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (1)
  • عرض 10 صورة
    عصام الحضري (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

وجه عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الحالي.

ونشر عصام الحضري، صورته مع الشناوي، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب: "یا شناوي ما يهزك ريح".

وأضاف الحضري: "محمد الشناوي واحد من أفضل حراس المرمى الذين مروا على تاريخ النادي الأهلي والكرة المصرية، والطبيعي أن لكل جواد كبوة لكن اللي مش طبيعي أن في ناس بتستنى أي حاجة وتبدأ تشغل لجانها، واللي بيحصل مع الشناوي متعمد ومقصود من امتى بيتم؟".

عصام الحضري يوجه رسالة إلى محمد الشناوي

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون

عصام الحضري منتخب مصر محمد الشناوي النادي الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| "انسحاب كامل وإعادة إعمار".. ننشر تفاصيل الوثيقة المُسربة للصفقة بين حماس وإسرائيل