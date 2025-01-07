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يحيى عطية الله يجري عملية جراحية الخميس.. مصدر يكشف التفاصيل

11:04 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (2)
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
  • عرض 6 صورة
    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
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    أشرف داري ويحيى عطية الله وبيرسي تاو
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أصيب يحى عطية الله لاعب الأهلي الحالي أثناء مشاركته في مباراة اليوم ضد سموحة، التي أقيمت اليوم ضد منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر لمصراوي، تقرر إجراء عملية جراحية لعطية الله الخميس المقبل، وذلك بعد إصابة بكسر في عظام الوجه والفك.

وأضاف، اللاعب حاليا تحت الملاحظة، ومن المتوقع أن يغيب 45 يومًا عن المباريات.

يذكر أن يحيى عطية الله نقل إلى المستشفى بعد خروجه من مباراة الأهلي وسموحة مباشرة، بعد إصابته.

وتعرض عطية الله إلى جرح قطعي في الحاجب.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد، أحرزهما، إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة

يحيى عطية الله إصابة يحيى عطية الله الأهلي سموحة
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