من الملعب إلى ابنته.. 13 صورة ترصد قصة احتفال إمام عاشور بالبالونة

"ما يحدث معه مقصود".. الحضري يوجه رسالة مثيرة للجدل إلى محمد الشناوي

تلقى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت خطابا رسميا من إدارة شؤون اللاعبين اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

وأفاد الخطاب بأحقية أسرة اللاعب الراحل، أحمد رفعت، بالحصول على مبلغ قدره 22250000 جنيها (اثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير).

وجاء ذلك بعد الشكوى المقدمة من محمد السيد رفعت شقيق اللاعب أحمد رفعت ضد نادي مودرن سبورت، وبناءا على الاجتماع لجنة شؤون اللاعبين في اجتماعها رقم 43 بتاريخ 16/11/2024.

وتوفي اللاعب المصري أحمد السيد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، في يوم 6 يوليو 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

قرارات لجنة شؤون اللاعبين لأسرة أحمد رفعت

- أحقية الورثة الشرعيين في مبلغ 22250000 جنيها (اثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير).

- إلزام النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب (المغفور له).

اقرأ أيضًا:

اقتراب رحيل رباعي.. مصير 7 نجوم في الأهلي بفترة الانتقالات

قبل 10 سنوات.. ماذا قال مارادونا عن الشبه بينه وبين عدوية؟ (فيديو)