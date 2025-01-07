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22 مليون و250 ألف.. تفاصيل قرارين من إدارة شؤون اللاعبين لورثة أحمد رفعت

11:04 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر..
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    زيارة أحمد رفعت لتدريبات مودرن فيوتشر
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تلقى مجلس إدارة نادي مودرن سبورت خطابا رسميا من إدارة شؤون اللاعبين اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025.

وأفاد الخطاب بأحقية أسرة اللاعب الراحل، أحمد رفعت، بالحصول على مبلغ قدره 22250000 جنيها (اثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير).

وجاء ذلك بعد الشكوى المقدمة من محمد السيد رفعت شقيق اللاعب أحمد رفعت ضد نادي مودرن سبورت، وبناءا على الاجتماع لجنة شؤون اللاعبين في اجتماعها رقم 43 بتاريخ 16/11/2024.

وتوفي اللاعب المصري أحمد السيد رفعت، نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، في يوم 6 يوليو 2024 نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

قرارات لجنة شؤون اللاعبين لأسرة أحمد رفعت

- أحقية الورثة الشرعيين في مبلغ 22250000 جنيها (اثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير).

- إلزام النادي بسداد مبلغ وثيقة التأمين المقررة لصالح اللاعب (المغفور له).

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أحمد رفعت مودرن سبورت وفاة أحمد رفعت شقيق أحمد رفعت
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