اقتراب رحيل رباعي.. مصير 7 نجوم في الأهلي بفترة الانتقالات

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تشهد فترة الانتقالات الشتوية الجارية حالة من القلق عند جماهير النادي الأهلي، حيث يوجد 7 لاعبين يحق لهم التوقيع مع أي نادي قبل أن تنتهي عقودهم بنهاية موسم 2024/25.

وعلم موقع "مصراوي" من مصادرة الخاصة موقف الـ7 لاعبين في مفاوضات تجديد العقد مع فريق الأهلي حتى الآن.

مصير 7 نجوم في الأهلي بفترة الانتقالات

الشناوي (مفاوضات تجديد عقده جارية)

أكرم (اقترب من الرحيل بسبب تعقد مفاوضات تجديده)

بيرسي تاو (اقترب من الرحيل بسبب مستواه المتراجع)

رضا سليم (اقترب من الرحيل بسبب رغبته في المشاركة)

علي معلول (مفاوضات تجديد عقده جارية)

كهربا (اقترب من الرحيل بسبب مستواه المتراجع)

حسين الشحات (مفاوضات تجديد عقده جارية)

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