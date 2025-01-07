من الملعب إلى ابنته.. 13 صورة ترصد قصة احتفال إمام عاشور بالبالونة

كتبت-هند عواد:

سجل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف الأهلي الثاني في شباك سموحة، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأثار احتفال إمام عاشور، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد تسجيله للهدف، اتجه إلى زميله في الفريق محمود كهربا واحتضنه.

بعدها استخرج إمام عاشور بالون أبيض اللون من جوربه، ونفخه ثم ضغط عليه بقدميه، مما تسبب في إثارة الجدل، فقال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء، إن احتفال إمام غير مقبول.

ونشر إمام عاشور، صورة قديمة له مع ابنته كتاليا وهو ينفخ بالون باللون الأبيض، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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