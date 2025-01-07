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من الملعب إلى ابنته.. 13 صورة ترصد قصة احتفال إمام عاشور بالبالونة

09:14 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور يوضح سبب احتفاله بالبالون
  • عرض 11 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 11 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
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كتبت-هند عواد:
سجل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدف الأهلي الثاني في شباك سموحة، بالمباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري.
وأثار احتفال إمام عاشور، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد تسجيله للهدف، اتجه إلى زميله في الفريق محمود كهربا واحتضنه.
بعدها استخرج إمام عاشور بالون أبيض اللون من جوربه، ونفخه ثم ضغط عليه بقدميه، مما تسبب في إثارة الجدل، فقال أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية بعد اللقاء، إن احتفال إمام غير مقبول.
ونشر إمام عاشور، صورة قديمة له مع ابنته كتاليا وهو ينفخ بالون باللون الأبيض، عبر خاصية القصص القصيرة، على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

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