ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة
كتب - نهى خورشيد
تربع النادي الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على سموحة بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.
وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من أصل 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3، دون أن يتلقى أي هزيمة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1.الأهلي - 15 نقطة
2.الزمالك - 14 نقطة
3.بيراميدز - 14 نقطة
4.سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة
5.المصري - 12 نقطة
6.زد - 10 نقاط
7.فاركو - 10 نقاط
8.الإسماعيلي - 9 نقاط
9.بتروجيت - 9 نقاط
10.الاتحاد - 9 نقاط
11.البنك الأهلي - 8 نقاط
12.غزل المحلة - 8 نقاط
13.طلائع الجيش - 8 نقاط
14.حرس الحدود - 6 نقاط
15.إنبي - 6 نقاط
16.الجونة - 6 نقاط
17.سموحة - 5 نقاط
18.مودرن فيوتشر - 4 نقاط
فيديو قد يعجبك: