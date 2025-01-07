ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة

كتب - نهى خورشيد

تربع النادي الأهلي على قمة ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد تحقيقه فوزًا ثمينًا على سموحة بنتيجة 2-0 في المباراة التي أُقيمت ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

وافتتح محمد مجدي أفشة التسجيل لصالح الأهلي في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 15 نقطة من أصل 7 مباريات، حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3، دون أن يتلقى أي هزيمة.

جدول ترتيب الدوري المصري

1.الأهلي - 15 نقطة

2.الزمالك - 14 نقطة

3.بيراميدز - 14 نقطة

4.سيراميكا كليوباترا - 12 نقطة



5.المصري - 12 نقطة



6.زد - 10 نقاط

7.فاركو - 10 نقاط



8.الإسماعيلي - 9 نقاط

9.بتروجيت - 9 نقاط

10.الاتحاد - 9 نقاط

11.البنك الأهلي - 8 نقاط

12.غزل المحلة - 8 نقاط

13.طلائع الجيش - 8 نقاط

14.حرس الحدود - 6 نقاط

15.إنبي - 6 نقاط

16.الجونة - 6 نقاط

17.سموحة - 5 نقاط

18.مودرن فيوتشر - 4 نقاط