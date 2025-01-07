لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

0 3
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

2 2
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

0 0
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات ثلاثي لقاء سموحة

08:57 م الثلاثاء 07 يناير 2025

أحمد جاب الله طبيب الأهلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابات الثلاثي يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وأشرف داري، خلال مشاركتهم في مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن يحيى عطية الله تم نقله إلى مستشفى مصر الدولي للاشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، بعد تعرضه لإصابة قوية في الوجه وجرح قطعي في الحاجب، مشيراً إلى أن اللاعب يخضع حاليًا لمزيد من الفحوصات الطبية.

كما أشار إلى أن ياسر إبراهيم تعرض لجرح قطعي في الرأس استلزم أربعة غرز، بينما يشتكي النجم المغربي أشرف داري من ألم في العضلة الخلفية وسيخضع لفحوصات وأشعة غدًا لتحديد حجم إصابته.

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حقق فوزاً على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.

أحمد جاب الله طبيب النادي الأهلي إصابات ثلاثي لقاء سموحة فوز الأهلي على سموحة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة

إعلان

إعلان

عاجل| الصحة العالمية: فيروس HMPV أقل حدة من كورونا.. ولا يشكل خطرًا عالميًا