طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابات ثلاثي لقاء سموحة

كتب - نهى خورشيد

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابات الثلاثي يحيى عطية الله وياسر إبراهيم وأشرف داري، خلال مشاركتهم في مباراة سموحة في الدوري الممتاز.

وأوضح جاب الله أن يحيى عطية الله تم نقله إلى مستشفى مصر الدولي للاشتباه في إصابته بكسر في عظام الوجه، بعد تعرضه لإصابة قوية في الوجه وجرح قطعي في الحاجب، مشيراً إلى أن اللاعب يخضع حاليًا لمزيد من الفحوصات الطبية.

كما أشار إلى أن ياسر إبراهيم تعرض لجرح قطعي في الرأس استلزم أربعة غرز، بينما يشتكي النجم المغربي أشرف داري من ألم في العضلة الخلفية وسيخضع لفحوصات وأشعة غدًا لتحديد حجم إصابته.

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي حقق فوزاً على سموحة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري نايل.