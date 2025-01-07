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ماذا فعل لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا بعد نهاية مواجهة سموحة؟

08:33 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا
  • عرض 4 صورة
    لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا
  • عرض 4 صورة
    لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا
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كتب - نهى خورشيد

حرص ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو على على منح قميصهما لمؤمن زكريا نجم الأحمر السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من إهداء وسام أبو علي وإمام عاشور، قميصهما إلى مؤمن زكريا .

كما حرص إمام عاشور على تقبيل رأس مؤمن زكريا بعد انتهاء المباراة.

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A post shared by Al Ahly SC (@alahly)

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي نجح في تصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على سموحة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.

لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا مباراة الأهلي وسموحة نهاية مواجهة سموحة مؤمن زكريا نجم الأحمر السابق
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