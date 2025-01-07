ماذا فعل لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا بعد نهاية مواجهة سموحة؟

عصبية يوسف أيمن.. مشاهد لم تنقل تلفزيونيا من مباراة الأهلي وسموحة

" ناس فاضية".. رئيس قناة الأهلي السابق يعلق على احتفال إمام عاشور

كتب - نهى خورشيد

حرص ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إمام عاشور ووسام أبو على على منح قميصهما لمؤمن زكريا نجم الأحمر السابق.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لقطات من إهداء وسام أبو علي وإمام عاشور، قميصهما إلى مؤمن زكريا .

كما حرص إمام عاشور على تقبيل رأس مؤمن زكريا بعد انتهاء المباراة.

View this post on Instagram A post shared by Al Ahly SC (@alahly)

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلي نجح في تصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه على سموحة بهدفين نظيفين، سجلهما محمد مجدي أفشة وإمام عاشور.