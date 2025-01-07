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"شرخ وخياطة".. مصدر يكشف "لمصراوي" مدة غياب يحيى عطية الله

08:05 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (3)
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (2)
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    إصابة يحيى عطية الله خلال مباراة الأهلي وسموحة (1)
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    يحيى عطية الله
  • عرض 14 صورة
    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله
  • عرض 14 صورة
    يحيي عطية الله
  • عرض 14 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 14 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 14 صورة
    يحيى عطية الله
  • عرض 14 صورة
    يحيى عطية الله
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    يحيى عطية الله..
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    يحيى عطية الله من مران الأهلي
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كتب - مراسل مصراوي:

تعرض الظهير الأيسر المغربي، يحيى عطية الله، لإصابة قوية في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء.

وكشف مصدر "لمصراوي" أن يحيى عطية الله تم نقله إلى إحدى المستشفيات في الدقي، وخضع لإشاعات.

وأوضح المصدر أن الأشعة التي أجراها اللاعب المغربي أثبتت تعرضه لشرخ في عظمة الوجه وتم خياطة القطع أعلى الحاجب، ويتواجد تحت الملاحظة الآن.

واختتم المصدر أن مدة غيبا يحيى عطية الله لن تقل عن 4 إلى 6 أسابيع، قبل العودة للملاعب.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على نظيره سموحة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

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