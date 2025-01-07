أهداف مباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز
انتهت مباراة الأهلي أمام سموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء 7 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.
وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة بثنائية دون مقابل على استاد القاهرة الدولي.
وسجل هدف الأهلي الأول محمد مجدى أفشة في الدقيقة 3+45، سجل هدف المارد الأحمر الثاني إمام عاشور في الدقيقة 50.
وبهذا الفوز احتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة ، فيما احتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.
جووول!— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 7, 2025
عرضية لا ترد من كريم الدبيس وأفشة بالرأس يعلن عن الهدف الأول لـ الأهلي في شباك سموحة ⚽️ pic.twitter.com/3EnWHl3ben
يا لعيييييييييييييييييييييب 😱— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 7, 2025
إمام عاشور يسجل أحد أجمل أهداف الموسم في دوري Nile 🔥 pic.twitter.com/hLwWEdSmJ1
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