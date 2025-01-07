أهداف مباراة الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري الممتاز

انتهت مباراة الأهلي أمام سموحة التي أقيمت اليوم الثلاثاء 7 يناير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

وحقق النادي الأهلي الفوز على نظيره سموحة بثنائية دون مقابل على استاد القاهرة الدولي.

وسجل هدف الأهلي الأول محمد مجدى أفشة في الدقيقة 3+45، سجل هدف المارد الأحمر الثاني إمام عاشور في الدقيقة 50.

وبهذا الفوز احتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة ، فيما احتل سموحة المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

جووول!



عرضية لا ترد من كريم الدبيس وأفشة بالرأس يعلن عن الهدف الأول لـ الأهلي في شباك سموحة ⚽️ pic.twitter.com/3EnWHl3ben — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 7, 2025