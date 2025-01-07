" ناس فاضية".. رئيس قناة الأهلي السابق يعلق على احتفال إمام عاشور

عصبية يوسف أيمن.. مشاهد لم تنقل تلفزيونيا من مباراة الأهلي وسموحة

ماذا فعل لاعبو الأهلي مع مؤمن زكريا بعد نهاية مواجهة سموحة؟

كتب - محمد القرش:

علق رئيس قناة النادي الأهلي السابق، محمد العدل، على احتفال إمام عاشور في مباراة المارد الأحمر وسموحة.

ونشر محمد العدل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك": "دى ناس فاضية، هو حر ينفخ بالونة والا يفرقعها".

وأضاف: "ما كل واحد يحتفل بطريقته وكل واحد يخليه فى نفسه، مالكم، احنا هنتلكك للعيبتنا، وبصراحة الجون يستحق".