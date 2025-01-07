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" ناس فاضية".. رئيس قناة الأهلي السابق يعلق على احتفال إمام عاشور

07:52 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي اليوم
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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كتب - محمد القرش:

علق رئيس قناة النادي الأهلي السابق، محمد العدل، على احتفال إمام عاشور في مباراة المارد الأحمر وسموحة.

ونشر محمد العدل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك": "دى ناس فاضية، هو حر ينفخ بالونة والا يفرقعها".

وأضاف: "ما كل واحد يحتفل بطريقته وكل واحد يخليه فى نفسه، مالكم، احنا هنتلكك للعيبتنا، وبصراحة الجون يستحق".

إمام عاشور محمد العدل احتفال إمام عاشور الأهلي الأهلي وسموحة
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