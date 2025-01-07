" ناس فاضية".. رئيس قناة الأهلي السابق يعلق على احتفال إمام عاشور
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
عرض 10 صورة
-
-
عرض 10 صورة
كتب - محمد القرش:
علق رئيس قناة النادي الأهلي السابق، محمد العدل، على احتفال إمام عاشور في مباراة المارد الأحمر وسموحة.
ونشر محمد العدل عبر حسابه الرسمي على منصة "فيس بوك": "دى ناس فاضية، هو حر ينفخ بالونة والا يفرقعها".
وأضاف: "ما كل واحد يحتفل بطريقته وكل واحد يخليه فى نفسه، مالكم، احنا هنتلكك للعيبتنا، وبصراحة الجون يستحق".
فيديو قد يعجبك: