أفضل لاعبي المباراة.. تقييم إمام عاشور ضد سموحة

كتبت-هند عواد:

حصل إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أعلى تقييم في مباراة الفريق ضد سموحة، التي أقيمت منذ قليل في الدوري المصري، وانتهت بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

ووفقا لموقع الإحصائيات "Sofascore"، حصل إمام عاشور على تقييم 8/10، يليه زميله في الفريق أكرم توفيق، بنفس التقييم.

وجاء تقييم إمام عاشور في المباراة كالآتي:

لعب 90 دقيقة

سجل هدفا

لمس الكرة 45 مرة

تمريرات صحيحة 20/29 (69%)

كرات طويلة 1/3

الفوز بالالتحامات الأرضية 5/8

الفوز بالالتحامات الهوائية 2/2

فقد الكرة 17 مرة

2 أخطاء

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