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عصبية يوسف أيمن.. مشاهد لم تنقل تلفزيونيا من مباراة الأهلي وسموحة

07:20 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

تصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على نظيره سموحة بهدفين مقابل دون رد في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وسجل محمد مجدي أفشة هدف تقدم الأهلي في الدقيقة 45+3 بعد تمريرة رائعة من كريم الدبيس، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 50 بتمريرة من حسين الشحات.

وشهدت كواليس ما بعد المباراة العديد من الأحداث التي رصدتها عدسة "مصراوي" ولم تنقل تلفزيونيا.

وظهرت علامات الغضب والعصبية على مدافع الأهلي، يوسف أيمن، أثناء خروجه من الملعب متجها إلى غرفة الملابس.

ونادى عدد من مشجعي الأهلي على اللاعبين أثناء خروجهم، مما دفعهم إلى الاستجابة إلى النداء بالتصفيق.

لمشاهدة كواليس ما بعد مباراة الأهلي تابع الفيديو التالي:

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