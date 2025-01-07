كتبت-هند عواد:

انتقد أيمن يونس لاعب الزمالك السابق، احتفال إمام عاشور لاعب النادي الأهلي بهدفه في شباك سموحة، وذلك باستخراج بالونا أبيض اللون من جوربه، ونفخه بفمه، ثم فجرها تحت قدمه.

وقال أيمن يونس، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس بعد المباراة: "احتفال إمام عاشور سنقف عنده كثيرا، كيف ينزل ويفكر هكذا، كيف يلعب للسوشيال ميديا ويفكر في السوشيال ميديا، هذا النادي الأهلي ويجب على لاعبيه أن تكون داخل المباراة، وهذا كلام خارج إطار النادي الأهلي، تصرف غير مقبول "ولازم إمام يراجع نفسه"، وأسلوبه وتعامله".

وأضاف: "لجنة المسابقات موجودة وستكتب كل شيء، ويجب على اللاعبين أن تركز في الملعب ولا تفكر في السوشيال ميديا ولا طرق احتفالات خارجة، ويجب أن تحافظ على أشياء كثيرة، وحتى إذا احتفل البليهي بهذه الطريقة، إمام عاشور مختلف وهذه طريقة مرفوضة، أنك تنزل الملعب "بحاجة معاك مخبيها وتنفخها"، تصرف غير مقبول".

اقرأ أيضًا:

للتعرف على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا

بعد احتفال إمام عاشور على طريقته.. سراحتفال نكونكو بالبالون