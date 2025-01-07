والد زيزو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك عبر "مصراوي"

نقل لاعب الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في الرأس

"نفخ بالونة بيضاء وفرقعها".. إمام عاشور يثير الجدل باحتفاله في مباراة الأهلي

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد اللاعب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخر مستجدات مفاوضات نجله مع مسؤولو القلعة البيضاء مع اقتراب نهاية تعاقده بنهاية هذا الموسم.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الأمور تسير في طريق مبشر، وقريبا سيكون هناك اخبار جيدة".

وتابع: "رغبة زيزو الأولى هي البقاء في الزمالك، ومن الممكن أن تكون هناك أخبار مبشرة الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته بخصوص مفاوضات الأندية الأخرى: "اللاعب لا يتفاوض مع أي أندية أخرى لأن هذا ليس وقته وهو يريد الاستمرار في الزمالك".

جدير بالذكر أن عقد زيزو ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل في ختام الموسم دون الرجوع للنادي.

اقرأ أيضًا:

"نفخ بالونة بيضاء وفرقعها".. إمام عاشور يثير الجدل باحتفاله في مباراة الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة