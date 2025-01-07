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والد زيزو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك عبر "مصراوي"

06:14 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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    احتفال زيزو بهدفه (1)
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    لحظة تسديد زيزو للهدف
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    زيزو مع طفل مباراة غزل المحلة6
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    أحمد سيد زيزو من تدريبات الزمالك
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    زيزو لاعب الزمالك خلال مباراة البنك الأهلي
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    أحمد سيد زيزو
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    زيزو مع كأس الكونفدرالية 2024
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث والد اللاعب أحمد مصطفى زيزو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أخر مستجدات مفاوضات نجله مع مسؤولو القلعة البيضاء مع اقتراب نهاية تعاقده بنهاية هذا الموسم.

وقال والد زيزو في تصريحات خاصة "لمصراوي": "الأمور تسير في طريق مبشر، وقريبا سيكون هناك اخبار جيدة".

وتابع: "رغبة زيزو الأولى هي البقاء في الزمالك، ومن الممكن أن تكون هناك أخبار مبشرة الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته بخصوص مفاوضات الأندية الأخرى: "اللاعب لا يتفاوض مع أي أندية أخرى لأن هذا ليس وقته وهو يريد الاستمرار في الزمالك".

جدير بالذكر أن عقد زيزو ينتهي مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع والرحيل في ختام الموسم دون الرجوع للنادي.

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زيزو والد زيزو أخبار الزمالك الزمالك تجديد عقد زيزو
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