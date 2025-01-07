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هدف الأهلي الثاني في شباك سموحة (فيديو)

05:55 م الثلاثاء 07 يناير 2025

احتفال إمام عاشور

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كتب - نهى خورشيد

سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الهدف الثاني في شباك سموحة في المباراة التى تجمع بينهما حالياً على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الثاني للأحمر بأقدام إمام عاشور بعد تمريرة رائعة من الشحات نجح بعدها في مراوغة حارس الفريق السكندرى مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 51.

والجدير بالذكر أن الهدف الأول للأهلي جاء برأسية من محمد مجدي قفشة.

الأهلي إمام عاشور سموحة
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